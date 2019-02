Dominic Thiem schon wieder im Schlagtraining

Erstmals seit sechs Jahren mischt Österreichs Davis-Cup-Team wieder im Konzert der Großen, also in der Weltgruppe, mit. Im reformierten Tennis-Traditionsbewerb geht es am Freitag und Samstag in der SalzburgArena gegen Chile um einen Platz im lukrativen Finalturnier. Eröffnet wird der Länderkampf am Freitag (15 Uhr) von Debütant Jurij Rodionov, weil Dominic Thiem eine Wettkampf-Pause einlegen musste. Immerhin: Unsere Nummer 1 absolvierte am Donnerstag wieder ein lockeres Schlagtraining.