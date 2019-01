Rowdy rast mit 140 km/h durch Stadt: Verurteilt!

Beinahe in Menschengruppe gerast

Auf richterlichen Vorhalt, dass er durch 30er-Zonen gerast sei und mehrfach bei Rot Kreuzungen übersetzt hätte, bemerkte der 31-Jährige, er sei „immer mit dem Fuß auf der Bremse gewesen“ und hätte rechtzeitig reagieren können, wenn es erforderlich gewesen wäre. Selbst bei Baustellen, Fahrbahnverengungen und in der Fußgängerzone in der Heinestraße im zweiten Gemeindebezirk, die er mit zumindest 60 km/h passierte, hielt sich der Auto-Rowdy nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung.