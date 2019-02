Angestellte klagen über „abgehobenen“ Prinz Harry

Locker, lustig und unkompliziert: So könnte man Prinz Harry wohl am besten beschreiben. Doch ob Palastmitarbeiter das wohl noch so unterschreiben würden? Denn wie jetzt gemunkelt wird, soll der britische Prinz seit seiner Hochzeit mit Herzogin Meghan nicht mehr so bodenständig wie früher sein. Enge Mitarbeiter des 34-Jährigen beschreiben ihn seit einiger Zeit als „mürrisch“ und „abgehoben“.