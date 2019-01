Sex-Übergriff auf Mädchen: 15 Monate auf Bewährung

Mit 15 Monaten auf Bewährung ist am Dienstag ein mittlerweile 19-jähriger Bursch am Wiener Landesgericht davongekommen, nachdem er in einer Wohnhausanlage in Favoriten ein Mädchen zu vergewaltigen versucht hatte. Der Übergriff hatte sich bereits am 23. Mai 2016 abgespielt, die Betroffene war damals 15 Jahre alt, der Angeklagte 17.