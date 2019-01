Einzige heimische Polizeikatze quittierte Dienst

„Vielleicht ermittelt sie ja nur“, scherzt ein User auf Twitter. Für Außeneinsätze war „Mister Black“ jedoch von der Polizei keineswegs vorgesehen: Der Kater wurde aus dem Tierheim geholt und in den Dienst gestellt, um den Pferdestall der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt frei von Nagetieren zu halten. Dort sind gerade 14 Polizeipferde und 21 reitende Polizisten in Ausbildung.