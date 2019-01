Israelische Synagoge verwüstet, Torarolle zerstört

Bereits zum zweiten Mal binnen weniger Tagen ist es in Israel zu einem Angriff auf eine Synagoge gekommen. Unbekannte brachen in der Nacht auf Dienstag in das jüdische Gebetshaus im Jerusalemer Viertel Kiriat Jovel ein und zerstörten laut Medienberichten zahlreiche Gebetsbücher und eine Tora-Rolle. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu verurteilte den Angriff. „Ich bin geschockt von der Schändung der Synagoge im Viertel Kiriat Jovel in Jerusalem“, schrieb er auf Twitter.