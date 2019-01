Fix: Morata leihweise von Chelsea zu Atletico

Der Spanier Alvaro Morata wechselt leihweise bis Ende der Saison 2019/2020 von Chelsea zu Atletico Madrid, teilten beide Clubs am Montag mit. Der 26-jährige Teamstürmer erzielte in der laufenden Saison für die „Blues“ in 16 Partien der Premier League fünf Tore, kam zuletzt aber kaum mehr zum Einsatz. Vor seinem Wechsel nach London hatte Morata für Real Madrid und Juventus Turin gespielt.