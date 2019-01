Politischer Druck für Bahntunnel

Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) will jetzt eine Vorziehung des Projekts erreichen, steht mit Bundesminister Norbert Hofer (FPÖ) in Kontakt. Einen Antrag dazu wird es von der ÖVP am Mittwoch im Landtag gegeben, was Verwunderung bei der Opposition auslöst. „Irgendwie ist das wirklich witzig, wenn der schwarze Landtagsklub dem schwarzen Landesrat einen Auftrag geben muss, etwas in dem Bereich zu tun“, heißt es aus der SPÖ. Schnöll erklärt: „Mit dem Antrag wollen wir mit einer großen Mehrheit gemeinsam mehr Druck aufbauen.“