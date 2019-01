Feuer wird Mieter samt Katze fast zum Verhängnis

Ein Mann und seine Katze sind am Donnerstag bei einem Zimmerbrand in Wien-Döbling aus dem dritten Stockwerk eines Mehrparteienhauses in der Saileräckergasse gerettet worden. Eine Fußgängerin nahm dichten schwarzen Rauch wahr, der aus einem der Fenster strömte, und informierte die Wiener Berufsfeuerwehr. Die Katze wurde der Tierrettung übergeben, der verletzte Bewohner in ein Spital gebracht.