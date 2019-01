DNA-Abgleich mit bislang ungeklärten Überfällen

Beim Überfall am 30. Dezember in der Margaretenstraße benutzte er eine Eisenstange, fügte damit einer 25-Jährigen schwerste Verletzungen am Kopf sowie im Gesicht zu. Der Zustand des Opfers gab Anlass zur Sorge - die junge Frau befand sich lange im künstlichen Tiefschlaf, hatte u.a. ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Mittlerweile sei sie aber auf dem Wege der Besserung, hieß es am Mittwochnachmittag seitens der Polizei.