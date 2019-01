Eisenstangen-Angreifer attackierte schon 2 Frauen!

Wie berichtet, war eine 25 Jahre alte Frau am 30. Dezember 2018 lebensgefährlich verletzt im Bezirk Margareten aufgefunden worden. Wie sich herausstellte, war das Opfer mit einer Eisenstange attackiert worden, mehrmals hatte der zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Täter auf den Kopf der 25-Jährigen eingeschlagen. Das Opfer erlitt dabei schwerste Verletzungen - darunter Knochenbrüche -, schwebte in Lebensgefahr, musste im Krankenhaus sogar in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden.