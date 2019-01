Rutsch rüber, Leo! Kuhfell-Prints sind der Hit

Herzogin Meghan bewies mit ihrem ersten Termin als Schirmherrin der Frauenorganisation Smart Works Anfang des Monats, dass ihr in Sachen Modetrend so schnell keiner etwas vormacht. Denn während die schwangere Herzogin ihre ausgefallenen Stöckelschuhe mit Kuhfellprint von Designer Gianvito Rossi sogar schon länger im Schuhschrank hat, werden echte Fashion-Fans wohl erst in den nächsten Monaten ganz „wild“ auf das tierische Muster sein.