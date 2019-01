Flugzeug-Tragödie um Sala: Foto rührt zu Tränen

„Er hat immer gekämpft“

Sala stammt aus dem Ort Cululu in der argentinischen Provinz Santa Fe im Nordosten des Landes. Er spielte in Argentinien nie professionell Fußball, sondern bestritt seine gesamte Karriere in Frankreich, wo er in Orleans, Niort, Bordeaux, Caen und zuletzt in Nantes unter Vertrag stand. "Für ihn und für uns alle war sein Transfer nach Cardiff ein großer Schritt. Er ist ein Bub vom Dorf, bescheiden, jemand, der immer gekämpft hat. sagte Horacio Sala, der Vater des Fußballers.