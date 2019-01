Entwarnung bei Marach: „Es ist nichts Schlimmes“

Eine leichte Entwarnung hat es am Montag von Oliver Marach gegeben. Der 38-jährige Weltklasse-Doppelspieler hatte sich in der ersten Mixed-Runde am Sonntag überknöchelt und musste in der Folge aufgeben. Nach einer Magnetresonanz-Tomographie noch in Australien sah der Steirer etwas positiver in Richtung Zukunft.