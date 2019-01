WHO sieht Impfgegner als eine der größten Gefahren

Die Weltgesundheitsorganisation WHO sieht Impfgegner als eine der globalen Gefahren für das Jahr 2019. Damit reihen sich die Verweigerer von Immunisierungen unter den Top 10 der größten Gesundheitsbedrohungen der Welt ein. Weitere Gefahren sieht die WHO im Klimawandel, in der Luftverschmutzung oder in einer möglichen weltweite Grippepandemie.