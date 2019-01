Traurige Schneebilanz: Bereits 18 Tote in 14 Tagen

Massive Schneemassen haben die heimischen Einsatzkräfte in den vergangenen Tagen in Atem gehalten (siehe Video oben). Nun, da sich die Wetterlage langsam entspannt, konnten die Suchaktionen wieder aufgenommen werden. Doch die Chance, seit Tagen vermisste Personen noch lebend zu bergen, ist gleich null. In Niederösterreich konnten am Mittwoch zwei vermisste Tourengeher nur noch tot geborgen werden. Die Männer im Alter von 54 und 58 Jahren wurden seit dem 5. Jänner in Hohenberg im niederösterreichischen Bezirk Lilienfeld vermisst.