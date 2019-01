ManU besiegt die Spurs und feiert Solskjaer-Rekord

Tottenham Hotspur hat in der Premier-League den vorläufigen Sprung auf Tabellenrang zwei verpasst. Die Spurs unterlagen am Sonntag im Heimspiel Manchester United mit 0:1 (0:1). Das Tor für den Rekordmeister erzielte der englische Nationalspieler Marcus Rashford (44.). Tottenham hatte im Wembley-Stadion zahlreiche Chancen, scheiterte aber mehrfach am überragenden United-Keeper David De Gea.