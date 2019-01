Haslauer greift bei Wahl ein

Zum Eingreifen sieht sich Haslauer auch in Großgmain genötigt. Dort steigt Svazek gegen Langzeit-Ortschef Sebastian Schönbuchner in den Ring. Haslauer wird in den nächsten Tagen zu einem Bürgergespräch erwartet, was Svazek hämisch kommentiert: „Wenn Schönbuchner Hilfe von Oben benötigt, soll er sie in Anspruch nehmen dürfen. So wahr ihm der Landeshauptmann helfe.“

Apropos Hilfe von oben: Kanzler Sebastian Kurz eröffnet jetzt am 25. Jänner in St. Johann den Gemeindewahlkampf mit der Salzburger ÖVP. Die Veranstaltung im Kongresshaus war für 5. Jänner geplant gewesen, als Kurz gerade seinen Winterurlaub in Großarl verbrachte. Sie musste aber wegen des Schneechaos abgesagt werden.