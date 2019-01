Ideen für Bürgermeister: „Bonus im Kulturbereich“

Wo sollen Wiener in Zukunft bevorzugt werden? Nachdem die Stadtregierung seit vielen Monaten nach Ideen für den Wien-Bonus sucht, helfen „Krone“-Leser gerne aus. In der Redaktion trudeln viele Vorschläge ein: So fordern Leser Vorreihungen im Kulturbereich oder eigene Grätzel-Vergünstigungen.