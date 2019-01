„Resident Evil 2“: 30 Minuten für die Flucht

Wenige Tage vor der Veröffentlichung von Capcoms Survival-Horror-Remake „Resident Evil 2“ für PC, PS4 und Xbox One am 25. Jänner können Gamer ihre Überlebensinstinkte schon einmal unter Beweis stellen: In der „1-Shot Demo“ haben sie exakt 30 Minuten Zeit, um lebend aus dem Polizeirevier von Raccoon City zu entkommen. Den passenden Trailer zur Demo gibt es hier zu sehen.