Bub (9) „wartete“ mit Tod auf Geburt der Schwester

„Meine Zeit ist gekommen, um der Schutzengel von Millie zu werden“

Als der Neunjährige von seinem schlimmen Schicksal erfuhr, entwickelte er eine kämpferische Kraft, denn er wollte seine neugeborene Schwester in die Arme nehmen und sie auf den Namen Millie taufen. „Er umarmte sie und machte alles, was ein älterer Bruder so macht: Er wusch sie, zog sie um, sang für sie“, erzählte seine Mutter unter Tränen.