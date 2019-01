Wegen Schnee-Sperren: Weißbach hat zu viel Milch

Weißbach muss mit tagelanger Sperre leben

Kritisch ist die Situation auch bei den Bauern im Ort: „Sie produzieren 3000 bis 4000 Liter am Tag. Da müsste jeder Einwohner 40 Liter trinken, damit nichts weggeschüttet werden muss“, rechnet Bürgermeister Josef Michael Hohenwarter vor. In seinem Betrieb ist der Ortschef und Bäcker jetzt mit der Produktion zurückgefahren. „Es kauft keiner mehr ein, der durchfährt.“ Wenn die Sperre länger aufrecht bleibt, muss die Filiale in Saalfelden geschlossen werden.