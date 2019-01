Dabbur: „Werde Salzburg in zwei Wochen verlassen“

„Ich hatte eine tolle Zeit in Österreich, aber jetzt ist es an der Zeit, ein neues Kapitel meiner Karriere zu beginnen“, betonte der 26-Jährige, der derzeit seinen Urlaub bei seiner Familie in Israel verbringt. Wohin er wechseln werde, verriet Dabbur in dem Gespräch nicht, sagte aber, er habe „ein tolles Angebot von einem großen Klub der Welt“. Angeblich soll es sich dabei um den FC Sevilla handeln. Das spanisch Blatt „Mundo Deportivo“ vermeldete wiederrum, der FC Valencia würde sich die Dienste von Salzburgs „Nummer 9“ sichern.