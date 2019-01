„Kinder fragen jeden Tag, wo ihre Mutti ist“

Hellseher aus Deutschland spricht von Verbrechen

Indes schaltete sich jetzt auch ein deutscher „Seher“ aus Siegburg bei Köln von sich aus in den spektakulären Vermisstenfall ein. Seiner Eingebung nach könnte die Frau einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein, so der 48-Jährige in einem Mail an den Ehemann, das auch der „Krone“ vorliegt. Der umstrittene Deutsche will die Frau beim Sender Exelberg im Wienerwald aufgespürt haben.