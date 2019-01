Real „in Trümmern“: Solari hat Kredit verspielt

Wenn der sonst so zurückhaltende Luka Modric in Rage gerät, muss die Lage bei Real Madrid schlimm sein. „Wir können doch nicht in jedem Spiel schon zu Anfang Scheiße bauen, das ist fehlende Konzentration“, klagte der Weltfußballer in für ihn ungewöhnlichem Ton nach der 0:2-Heimpleite gegen Real Sociedad am Sonntag. Real läuft den Ansprüchen hinterher, Trainer Santiago Solari ist angezählt.