Heuer kein Fasching nach dem Drama in Eberschwang

Abgesagt - die Faschingszeit ist heuer in Eberschwang nach der Silvestertragödie Trauerzeit. Die Faschingsgilde sagte am Sonntag alle fünf Sitzungen ab, kein „Hutzi-Hutzi“-Ruf wird erklingen. Der tödliche Feuerwerks-Unfall von David M., ist der Grund. Seine ganze Familie ist in der Faschingsgilde aktiv.