Video: Die Eismumien am höchsten Berg der Welt

Exkremente gelangen in Fluss

Jährlich sammeln Teams auch Kot ein, um ihn in Gruben nahe gelegener Dörfer zu entsorgen. Bei Starkregen kommt es allerdings zu Überschwemmungen, bei denen die Exkremente in einen Fluss gelangen und die Trinkwasserversorgung der Bewohner gefährden. Bierflaschen, Dosen und zerrissene Zelte sowie Sauerstoffflaschen liegen auch in verschiedenen Stationen zerstreut am Berg. Bergsteiger und Expeditionsleiter Namgyal Sherpa appelliert an Besucher aus aller Welt: „Bitte haltet unsere Berge sauber!“