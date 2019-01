„Als Ortschef tritt man nicht nur im Anzug auf!“

Praxis-Übergabe ist geregelt

Seine Tierarztpraxis übergibt er gerade an seine junge Kollegin Katharina Moser: „Es ist nicht leicht, jemanden zu finden, der diesen Beruf liebt.“ In der Politik wird der Versicherungsmakler Raphael Hofinger (27) als Nachfolger gehandelt, aber der ideale Zeitpunkt für die Übergabe ist noch nicht gefunden: „Ich werde es aber annehmen, wenn es so weit ist“, meint Hofinger, der bereits seit 2009 als Vizebürgermeister mitarbeitet.