Große Sorgen um Scharapowa vor Australian Open

Die ehemalige Australian-Open-Siegerin Maria Scharapowa plagen vor dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres Verletzungssorgen. Die Russin musste am Freitag bei den Shenzhen Open in China im Viertelfinale gegen die Weißrussin Arina Sabalenka beim Stand von 1:6,2:4 aufgeben. Scharapowa laboriert an einer Muskelverletzung im Oberschenkel, die ihr schon während des ersten Satzes zu schaffen machte.