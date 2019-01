100.000 Euro Schaden nach Brand

Ebenfalls gesucht werden fahrlässige Zündler in Neufeld an der Leitha. Bei einem Großbrand eines Einfamilienhauses standen, wie berichtet, die Florianis die ganze Silvesternacht im Einsatz. Grund für den Ausbruch der Flammen dürften auch hier der Abschuss von Silvesterknallern und Raketen gewesen sein. Die Ermittler fanden eindeutige Spuren in der Nähe des Brandherdes. Der Schaden an Dachstuhl und Obergeschoss des Bauwerkes beträgt nach Schätzungen mehr als 100.000 Euro. Die Täter müssen mit einer saftigen Strafe rechnen.