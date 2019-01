Die besten Ideen für Keksreste von Weihnachten

Die Weihnachtsfeiertage sind vorüber und in den meisten Haushalten wird wieder gesünder gekocht. Allerdings sind bei vielen Leuten zuhause noch etliche Weihnachtskekse übrig. Leider sind einige Exemplare nicht mehr ganz so frisch und teilweise schon hart. Kein Grund, die mit Liebe gebackenen Kekserl wegzuwerfen! Wir zeigen Ihnen coole Ideen, was Sie aus übrig gebliebenen Keksen machen können!