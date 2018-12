Wrabetz kontert FPÖ-Kritik an ORF-Beitrag

FPÖ-Mediensprecher Hans-Jörg Jenewein hatte sich am Sonntag über einen Beitrag geärgert, in dem das neue Buch des Kabarettisten Florian Scheuba präsentiert wurde. Der nach Jeneweins Ansicht „nebulose Beitrag“ in der „Zeit im Bild 1“ am Samstag sei Werbung für Scheuba, „ein politisch genehmer ‘Kabarettist‘“ - Jenewein setzte diese Bezeichnung selbst unter Anführungszeichen. Da werbliche Inhalte gekennzeichnet werden müssten, liege ein Verstoß gegen das ORF-Gesetz vor.