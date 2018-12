Wo man am Wochenende in Kärnten Eislaufen kann

Neben dem Weißensee, der bereits am Stefanitag zum Eislaufen freigegeben wurde, sind inzwischen auch andere Seen und Teiche für Eisläufer, Eishockey-Spieler und andere Freizeitsportler zugänglich. Allen voran ist zwar kein See, doch erfreut sich diese Eisfläche wachsender Beliebtheit: der Radlerstopp in Unterbergen bei Sankt Veit an der Glan. Heute, Samstag, hat er von 9 bis 20 Uhr geöffnet und lockt am Abend mit Lagerfeuern und Nachteislaufen.