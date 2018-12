Wilde Prügelei nach Auffahrunfall in Braunau

Heiß her ging’s am Stefanitag in Braunau: Ein Tunesier (21) passte nicht auf, krachte in das Heck des Pkw eines Bayern (47). Daraufhin wählte er die Nummer seines Chefs (44). Dieser kam zum Unfallort, schlug den Deutschen nach einem Streit ins Gesicht, wollte dann flüchten - eine Prügelei entbrannte.