Mafia-Kronzeuge: Bruder mit 20 Schüssen getötet

Der jüngste Mord im Mafia-Milieu hat in Italien besonderes Aufsehen erregt. Der Bruder eines Kronzeugen ist am Heiligen Abend von Unbekannten, die vor seiner Wohnung gewartet haben, erschossen worden. Trotz des speziellen Schutzes durch die Polizei gelang es den Attentätern, den 51-Jährigen mit mindestens 20 Schüssen zu töten, als dieser sein Auto in einer Garage parkte.