Fans werfen Kuscheltiere für Kinder in Not

Spanische Fußball-Fans zeigen Herz! Am Samstag beim La-Liga-Spiel im Estadio Benito Villamarin zwischen Betis und Eibar (1:1) warfen in der Halbzeitpause plötzlich tausende Zuschauer Kuscheltiere von den Tribünen aufs Feld. Hintergrund: Eine weihnachtliche Spendenaktion! Der Klub aus Sevilla sammelte die Plüschtiere für benachteiligte Familien in Andalusien. Aber sehen Sie selbst - oben im Video!