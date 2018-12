Rätsel um umstrittenes Sulm-Kraftwerk

Ruhig ist es in letzten Monaten um die umstrittenen Kraftwerkspläne an der Schwarze Sulm geworden. Deshalb bohren die Grünen jetzt nach: Eine Anfrage an den zuständigen Umweltlandesrat Anton Lang (SPÖ) soll Licht ins Dunkel bringen, unter anderem will man wissen, welche Bewilligungen bereits vorliegen.