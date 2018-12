Sie retteten Mann im brennenden Wrack

Zwei Helden aus Kärnten kann ein Autolenker sein Leben verdanken: Er war - wie berichtet - in Unterglanegg gegen einen Baum geprallt. Dann fing sein Auto zu brennen an, während der 35-Jährige im Wrack eingeklemmt war. Zwei Männer konnten ihm aber noch mit viel Einfallsreichtum das Leben retten. Im Rahmen einer Gala werden die Lebensretter von „Krone“, ORF und Bundeskanzleramt in Wien geehrt. Die Gala wird am Donnerstag um 21.05 Uhr in ORF2 übertragen.