Verkauf des Pro-Kauflands ist doch noch nicht fix

Noch kein Ende in Sicht

Was ist passiert? In Urfahr wird getuschelt, dass ein Rechtsstreit den „Pro“-Deal mit der Immobiliengruppe von Rutter und Harisch verzögern soll. Genauer handelt es sich dabei um eine Causa, die zwischen Gerhard Weiß und dessen Firma sowie der Eigentümerin des Grundstücks, auf dem das Einkaufszentrum steht, zu klären ist. Geplant ist ja, dass das „Pro“, wie man es jetzt kennt, nicht erhalten bleibt, eine Kombi aus Geschäften und Wohneinheiten entstehen soll. Das hat allerdings seinen Preis. Weiß wird in der Rechts-Causa von Anwalt Ernst Chalupsky vertreten. Ein Ende im Rechtsstreit ist nicht in Sicht. Frühestens Ende 2019 ist mit einem Aus des „Pro“ zu rechnen, heißt es.