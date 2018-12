Griechenland wegen Scharia-Anwendung verurteilt

Griechenland ist das einzige EU-Land, in dem die Scharia eingeschränkt angewendet werden darf. Im äußersten Norden des Landes, in West-Thrakien, lebt als Folge der jahrhundertelangen osmanischen Herrschaft eine muslimische Minderheit. Seit 1923 basiert dort die Rechtssprechung auch auf islamischem Recht - wenn es beide Verhandlungsseiten akzeptieren. Doch im Fall eines Erbstreits, bei dem ebenfalls die Scharia angwendet worden war und eine Witwe den Großteil ihres Erbes verlor, sah der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg das Diskriminierungsverbot verletzt und verurteilte Griechenland.