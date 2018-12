„Wow! Wie schön ist eigentlich Elsa Pataky?“

In „Tidelands“ geht es eigentlich um die junge Frau Cal McTeer (Charlotte Best), die nach zehn Jahren in einer Jugendhaftanstalt in ihren Heimatort - das kleine Fischerdorf Orphelin Bay - zurückkehrt. Das Städtchen ist von Rätseln umgeben. Das größte Mysterium sind die Tidelander, eine Aussiedlergemeinde in einem versteckten Teil der Bucht.