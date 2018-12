SPD will Sarrazin aus der Partei ausschließen

Sarrazins Thesen sorgen für Diskussionen

Bestsellerautor Sarrazin, der mit einer pensionierten Lehrerin verheiratet ist, war ab 2002 Finanzsenator in Berlin und ab 2009 Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank. Nach Kontroversen um seinen Bestseller „Deutschland schafft sich ab“ ließ er sich von seinen Aufgaben entbinden. Seine antimuslimischen Thesen sorgen in Deutschland und auch in Österreich seit Jahren für heftige Diskussionen.