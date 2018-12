Musiker surften für das Tierheim „Garten Eden“

Warum Tierheime so überfüllt sind, liegt unter anderem daran, dass sie sich um Tiere kümmern müssen, die von dubiosen Züchtern stammen. So leben etwa seit eineinhalb Jahren vier Bullterrier-Mischlinge im „Garten Eden“. Sie wurden von einem verantwortungslosen Privatzüchter abgegeben. Fachleute drängen bekanntlich schon lange darauf, dass Privatzuchten verboten werden. Bisher hat die Politik jedoch in dieser Hinsicht nichts unternommen.