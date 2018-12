Im August betrunken Kettenbagger demoliert

Nach umfangreichen Erhebungen konnten Beamte der Polizeiinspektion Greifenburg vier Osttiroler im Alter von 24, 19 und zwei im Alter von 18 Jahren ausforschen, die Anfang August in einem Steinbruch in der Gemeinde Irschen einen abgestellten Kettenbagger unbefugt in Betrieb genommen und schwer beschädigt hatten. Auch eine Steinzerkleinerungsmaschine wurde schwer beschädigt. Alle vier Personen wurden der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.