Regierung: Haftstrafen im Heimatland verbüßen!

Täter sollen Haftstrafen in ihrer Heimat verbüßen

Eines der erklärten Ziele lautet: Haft in der Heimat. Ausländische Straftäter sollen ihre Haftstrafen also vermehrt in ihren jeweiligen Herkunftsländern verbüßen. Für diesen Plan, bei dem noch nicht feststeht, wie die Staaten dazu gebracht werden sollen, ihre Verbrecher wieder zurück zu nehmen, brennen ganz besonders die Freiheitlichen.