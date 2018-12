Trotz Drohungen: Kosovo stimmt für eigene Armee

Die Umbildung der Sicherheitskräfte in eine Armee soll etwa zehn Jahre in Anspruch nehmen. Die drei Gesetze, die verabschiedet wurden, betreffen die Schaffung eines Verteidigungsministeriums, die Streitkräfte an sich und den Dienst in den Streitkräften. Der bisherige Name FSK bleibt erhalten.