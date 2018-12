Diese Sex-Expertin zieht ins „Dschungelcamp“

Am Donnerstag veröffentlichte die „Bild“-Zeitung die angebliche Liste der „Dschungelcamp“-Kandidaten. Am Freitag, dem 11. Jänner 2019, um 21.15 Uhr beziehen wieder zwölf Personen aus Film, Funk und Fernsehen, Internet und was auch immer im australischen Busch das TV-Pritschenlager.