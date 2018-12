So lief der Messervorfall an der Wiener Schule ab

Wie Polizeisprecher Paul Eidenberger am Mittwochnachmittag gegenüber krone.at erklärte, hatte sich der Vorfall in der Umkleidekabine der NMS Neubaugasse abgespielt. „Mehrere Kinder haben in dem Raum mit einem Gegenstand Fußball gespielt. Plötzlich hat der 16-Jährige erklärt, dass er ein Klappmesser bei sich hat.“ Daraufhin hätten die übrigen Kinder das Messer sehen, anfassen und in die Hand nehmen wollen. „Es kam daraufhin zur Rangelei zwischen den Schülern und in der Folge zu den Messerstichen“, so der Polizeisprecher weiter.