Messerattacke auf Teenager in Wiener Schule

Laut Informationen der „Krone“ kam es zu der Messerattacke in einer Neuen Mittelschule in der Neubaugasse. Das Opfer erlitt eine leichte Verletzung am Oberschenkel. Der 14-Jährige wurde von der Berufsrettungs ins AKH gebracht. Bei den beiden Kontrahenten handelt es sich um Syrer.