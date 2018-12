Perfekte Gruppenphase und Hilfe für Leipzig?

Salzburg ist in 29 Pflichtspielen in dieser Saison noch ungeschlagen, mühte sich zuletzt in der Liga aber zu einem 2:2 bei Schlusslicht Admira. „Da müssen wir einfach anders auftreten“, forderte Routinier Zlatko Junuzovic für Glasgow eine Steigerung. „Bei uns ist immer Selbstkritik dabei - auch wenn wir gut spielen“, ergänzte Rose. „Wir hauen aber auch nicht alles in Schutt und Asche, wenn nicht alles ganz so gut ist.“